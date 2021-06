Rifugiati: Bova (Forum sociosanitario), “far crescere tutti insieme una comunità più umana, una sola grande famiglia”

“Seguendo l’invito di Papa Francesco, vogliamo aprire il nostro cuore ai rifugiati, fare nostre le loro tristezze e le loro gioie, imparando dalla loro coraggiosa resilienza. Vogliamo far crescere tutti insieme una comunità più umana, una sola grande famiglia”. Lo scrive Aldo Bova, presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, in un messaggio per la Giornata mondiale del rifugiato, che si è celebrata ieri.

“In questo momento storico viviamo grandi difficoltà sotto il profilo della salute, della psicologia, del lavoro, della formazione, dell’economia, aggravate dal Covid-19, che ha certamente aumentato le povertà, le diseguaglianze nella cura della salute, la riduzione del rispetto della vita – sottolinea Bova -. Si comprende, grazie a Papa Francesco, che ‘nessuno si salva da solo’, in tutte le espressioni della vita personale, familiare e sociale. Bisogna che le forze serene del nostro popolo, in particolare quelle del mondo cristiano, si carichino di questi valori di amore vicendevole e solidale e li diffondano”.

Il Forum, attraverso le associazioni che vi aderiscono, vuole “invitare le persone a continuare a seguire le regole igieniche e relazionali consigliate per il Covid-19 e a vaccinarsi , perché è utile; lavorare, anche collegandosi ad organismi internazionali, affinché si pongano le basi solidaristiche per vaccinare tutta l’umanità; tutelare con azioni culturali, sociali, politiche ed economiche il miracolo della vita nascente e con essa la maternità; tutelare la salute in tutte le fasi della vita , specialmente dei più fragili e dei più deboli; sviluppare i mezzi per far conoscere e lottare contro le condizioni di povertà e di diseguaglianza nella salute”.

Recentemente si è svolta l’ultima assemblea del Forum, con i presidenti delle dieci associazioni componenti. Nell’occasione è stato rimodulato il direttivo, eleggendo come vicepresidente don Isidoro Mercuri Giovinazzo, presbitero valdostano e presidente dell’Aipas, che si affianca alla vicepresidente Marina Casini, come consigliere segretario Roberto Maurizio, vicepresidente del Nord per l’Unitalsi, come consigliere Francesco Bellino, presidente Sibce.

Il Forum ha istituito anche un Network nazionale di associazioni vicine ai valori e alla operatività del Forum con due coordinatori, Paola Mancini ed Antonio Falcone.