Terra Santa: Custodia, conclusa la rassegna dell’Istituto Magnificat. Sul palco musicisti musulmani, cristiani e ebrei

Si è conclusa il 17 giugno l’Ayyar, la manifestazione del Maggio musicale promossa dall’Istituto musicale Magnificat della Custodia di Terra Santa allo scopo di far conoscere la scuola. L’Istituto Magnificat di Gerusalemme, spiegano dalla Custodia di Terra Santa, legato da una convenzione di collaborazione con il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza (Italia), è una scuola di musica fondata nel 1995 da padre Armando Pierucci nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme. Unica nel suo genere, promuove lo studio della musica offrendo una preparazione professionale, ma è soprattutto un luogo di dialogo e di educazione alla convivenza pacifica, dove bambini e ragazzi musulmani, cristiani ed ebrei studiano insieme, uniti dalla passione per la musica. La scuola, in questo momento, ospita oltre 200 giovani allievi e circa 28 professori, ed ha un successo crescente. Al Magnificat si insegna: Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Organo, Canto, Chitarra, Flauto, Percussioni, Musica Corale, Solfeggio, Clarinetto, Saxofono, Fagotto, Tromba e Trombone, Oboe Storia della Musica. L’Ayyar festival di quest’anno è stato diviso in tre concerti. Il primo, presso il Convento di San Salvatore di Gerusalemme in cui il Magnificat ha sede, ha visto la partecipazione dei pianisti dell’Istituto, supportati da violini o da voci. Il secondo ha centrato l’attenzione sulle ensemble e l’orchestra; mentre il terzo, tradizionalmente effettuato all’esterno delle mura del Convento per facilitare la partecipazione degli esterni, è stato svolto presso la chiesa del Terra Sancta College di Gerusalemme, nel quartiere di Rehavia, e ha visto la partecipazione delle ensemble e di diversi solisti.