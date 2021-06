NextGenerationEu: domani Von der Leyen in Italia, Germania e Lettonia per presentare la valutazione della Commissione sui piani nazionali di rilancio

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si recherà domani, martedì 22 giugno, in Lettonia, Germania e Italia, per continuare il suo tour delle capitali dei Paesi che aderiscono ai progetti e ai fondi NextGenerationEu. La presidente è in visita in questi Paesi per consegnare personalmente il risultato della valutazione della Commissione e della Raccomandazione al Consiglio sull’approvazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza nel contesto di NextGenerationEu, spiegano da Bruxelles. Martedì mattina, la presidente inizierà la sua giornata a Riga con un incontro bilaterale con Krišjānis Kariņš, primo ministro della Lettonia. Si recherà poi a Berlino, dove sarà ricevuta da Angela Merkel, cancelliere della Germania. Martedì pomeriggio la presidente sarà a Roma dove incontrerà Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana. Von der Leyen visiterà anche diversi progetti che sono o saranno finanziati nell’ambito del Recovery and Resilience Facility. Questi progetti sono attivi nei campi della scienza dei materiali, della gestione dell’acqua, dell’architettura e del design sostenibili in Lettonia, dell’industria cinematografica in Italia e delle soluzioni intelligenti nel settore sanitario in Germania.