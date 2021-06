Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 46 milioni di dosi, vaccinate quasi 15,8 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 46.016.709 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 15.769.898 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 29,07% della popolazione italiana.

In totale sono 24.895.690 le somministrazioni a donne e 21.121.019 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 542.135 le somministrazioni tra i 16-19enni (86.800 immunizzati), 2.516.459 tra i 20-29enni (726.164), 3.387.427 tra i 30-39enni (992.185), 5.994.948 tra i 40-49enni (1.542.620), 9.023.783 tra i 50-59enni (2.739.153), 8.646.576 tra i 60-69enni (3.021.507), 7.863.480 tra i 70-79enni (2.797.108), 6.549.076 tra gli 80-89enni (3.154.333) e 1.492.825 tra gli over 90 (710.028).

Rispetto alle 49.643.279 dosi finora disponibili in tutta Italia (33.693.728 di Pfizer/BioNTech, 9.667.446 di AstraZeneca, 4.540.104 di Moderna e 1.742.001 di Janssen), ne sono state inoculate il 92,7%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 94,9%. Seguono Marche (94,8%), Emilia-Romagna e Puglia (94,3%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (7.991.758) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (4.636.752) e Campania (4.444.439).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.980.249 a fronte di 2.373.813 effettuate a febbraio, di 6.034.460 a marzo, di 9.722.318 ad aprile e di 15.007.069 a maggio. A giugno – secondo i dati disponibili al momento – sono state 10.858.897 le somministrazioni totali che hanno riguardato 7.779.433 prime dosi (comprese 531.033 di vaccino monodose Janssen) e 3.079.464 seconde dosi.