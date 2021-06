Formazione: Antonianum, un corso di licenza in “Ecologia integrale”. Previste sei borse di studio

“Fare del lavoro e dell’impresa un luogo educativo per la convergenza sinergica delle risorse offerte dalla Madre Terra e della genialità tecnico-scientifica propria dell’intelligenza umana”: illustrano così dalla Pontificia Università Antonianum di Roma gli obiettivi di un nuovo corso di licenza in filosofia con specializzazione in ecologia integrale, che prende il via dall’anno accademico 2021-2022. “Nel solco della lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, la metodologia mirerà alla generazione di un processo piuttosto che all’elaborazione di una strategia di problem solving limitata nel tempo e nello spazio – proseguono dall’Antonianum –. La dimensione progettuale permetterà anche di applicare a casi concreti i contenuti interdisciplinari e i laboratori costituiranno il luogo per questa applicazione. Il coinvolgimento di altre istituzioni assicurerà il contatto con realtà rilevanti”. Destinato ai possessori di un baccalaureato in filosofia, di una laurea triennale in filosofia o in altre materie con curricula specifici, il corso biennale prevede tra l’altro insegnamenti su biologia e cultura, crisi ambientali, economia e sostenibilità, azzardo patologico, Agenda 2030, eco-femminismo, migranti, disarmo, digitalizzazione e transumanesimo, città sostenibili, animazione eco-pastorale. L’Ateneo mette inoltre a bando sei borse di studio biennali per gli iscritti al corso, con il sostegno di Banca Etica: quattro a copertura integrale delle tasse accademiche, due a copertura parziale. Per informazioni: ecologiaintegrale@antonianum.eu.