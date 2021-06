Diocesi: Trapani, il 26 giugno il vescovo Fragnelli consacrerà sacerdote Roberto D’Aleo

Sabato 26 giugno sarà consacrato presbitero il diacono Roberto D’Aleo, 36 anni, originario della frazione ericina di Napola. Il rito, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, si terrà nel corso di una concelebrazione eucaristica che avrà inizio, alle 19, nella cattedrale di San Lorenzo. A causa delle norme anti-Covid, l’ingresso alla cattedrale sarà contingentato. Il rito di ordinazione sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Seminario vescovile “San Giuseppe” di Trapani.

Roberto D’Aleo ha seguito la sua formazione spirituale nella comunità del Seminario arcivescovile “San Mamiliano” a Palermo e quella teologica presso la Facoltà teologica di Sicilia dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. Era stato ordinato diacono lo scorso anno, il 10 agosto, assieme ad Angelo Daniele Orlando durante i festeggiamenti della Madonna di Trapani. Attualmente svolge il suo servizio pastorale presso la chiesa madre di Alcamo, dove domenica 27, alle 19, celebrerà l’eucarestia con la comunità parrocchiale. Don Roberto celebrerà la sua prima messa nella Casa circondariale di Trapani domenica mattina, assieme ai detenuti con i quali ha tenuto un ciclo di catechesi durante l’anno.

Nello stesso giorno, sabato, il vescovo di Trapani festeggia il suo 44° anniversario di ordinazione, avvenuta il 26 giugno 1977 a Taranto. La celebrazione di sabato prossimo conclude un periodo intenso di ordinazioni: l’8 maggio scorso era stato ordinato presbitero Fra Néstor Livera Pérez francescano conventuale originario del Messico, il 23 maggio il diacono Angelo Daniele Orlando e il 5 giugno il carmelitano fra Salvatore Asta.