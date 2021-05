Terzo Settore: iniziata la terza edizione dei Cantieri ViceVersa. Impegno a “generare sviluppo e ridurre le disuguaglianze”

È iniziata ieri con un webinar la terza edizione dei Cantieri ViceVersa, il progetto realizzato dal Forum nazionale del Terzo Settore e dal Forum per la finanza sostenibile. “La finanza sostenibile è uno strumento in più che consente di sprigionare il potenziale trasformativo e di sviluppo del Terzo settore”, ha detto la portavoce del Forum del Terzo Settore, Claudia Fiaschi, aprendo il webinar. Cantieri ViceVersa finora ha incontrato oltre 20 enti di Terzo settore, 5 aziende for profit e circa 35 operatori finanziari tra banche, compagnie assicurative, fondazioni unitamente a fondi di investimento e di garanzia con l’obiettivo primario di “generare sviluppo ed impatto sociale e di ridurre le disuguaglianze attraverso altre forme di economie, spesso nei territori più difficili”. “Siamo molto contenti di rinnovare per il terzo anno – ha affermato Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza sostenibile – la partnership consolidata con il Forum nazionale del Terzo settore. Questa edizione di Cantieri ViceVersa si apre in un momento decisivo per la ripresa del nostro Paese, a seguito della crisi generata dalla pandemia di Covid-19: la conoscenza reciproca e il dialogo tra operatori finanziari ed enti del Terzo Settore sarà cruciale per attivare azioni efficaci sul territorio, in grado di centrare le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e costruire una crescita fondata su equità e inclusione sociale”. Il webinar ha visto tra gli altri anche la partecipazione di Laura Castelli, viceministro dell’Economia e delle Finanze. Saranno tre le novità che caratterizzeranno i lavori dei Cantieri ViceVersa 2021: ampliamento della platea dei partecipanti; una Summer school dall’8 al 10 luglio 2021 e la trasformazione della struttura dei dibattiti e dei lavori di gruppo dal “progetto” al “prodotto”. Anche l’edizione 2021 dei Cantieri ViceVersa si concluderà con la pubblicazione di un report che, quest’anno, conterrà un resoconto completo dei lavori della Summer school e verrà presentato il 23 novembre.