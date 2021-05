Diocesi: Savona-Noli, domani il raduno delle Confraternite in duomo con il vescovo Marino

Domani, domenica 16 maggio nella cattedrale di N.S. Assunta a Savona si svolgerà il 44° raduno diocesano delle Confraternite. Dopo il ricevimento delle rappresentanze alle 15.15, dalle 15,30 incontro con il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, e infine, alle 16,30, vespri, adorazione e benedizione eucaristica. “Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, si è pensato di svolgere ugualmente il nostro incontro di famiglia per vivere insieme un momento di testimonianza, di preghiera e di riflessione: ci incontreremo con il nostro vescovo ascoltando le sue parole e rivolgendoci a lui come figli della Chiesa di Savona Noli – spiegano nella lettera-invito il delegato vescovile don Giuseppe Ippolito, il priore diocesano Antonello Piccone e il segretario Andrea Firpo -; la sede del duomo ben si presta ad ospitarci rispettando le vigenti normative sanitarie che dovremo e sanitarie che dovremo sempre osservare con attenzione. Parteciperemo in cappa e tabarro, portando mazze e stendardi”.