Diocesi: Cagliari, un percorso di conoscenza e dialogo sui temi dell’ambiente e dell’inclusione sociale per la Settimana Laudato si’

Dal 17 al 23 maggio la diocesi di Cagliari promuove la “Settimana Laudato si’”. “Si tratta – spiega una nota diffusa oggi dalla diocesi – di un percorso di conoscenza, dialogo, riflessione e sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’integrazione, dell’accoglienza e della mondialità, destinato in particolare ai giovani”. L’iniziativa è stata organizzata dalla Caritas, dalla Pastorale sociale e del Lavoro, dalla Pastorale giovanile, dal Progetto Policoro e dalla Migrantes, in collaborazione con il “Global Catholic Climate Movement”. L’evento si svilupperà in diverse sedi (Cagliari, Quartu S.E., Sanluri, Decimomannu, Monserrato) con iniziative di preghiera, di riflessione, di attività ludica e sportiva. Ogni giorno della settimana sarà dunque caratterizzato da un evento che renderà partecipi e protagonisti i giovani nei luoghi dove vivono, creando nuove reti di conoscenza, ascolto, dialogo e amicizia. I momenti di preghiera e le messe offriranno l’occasione di maturare una “spiritualità ecologica”. In ogni giornata ci sarà la proposta di un gesto ecologico (ad esempio pulizia dell’ambiente, interrare dei semi, messa a dimora di piante) per esprimere la volontà di una conversione ecologica personale e comunitaria.