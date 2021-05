Austria: domani preghiera ecumenica commemorativa della liberazione del campo di sterminio di Mauthausen e dei campi satellite

La preghiera ecumenica commemorativa della liberazione del campo di sterminio di Mauthausen e dei campi satellite, che si terrà domani, 16 maggio, a causa delle restrizioni per la pandemia, sarà celebrata alla presenza di pochi rappresentanti delle diverse confessioni e rilanciata dal III canale della televisione austriaca di Stato Orf oltre che dall’istituzione del Comitato di Mauthausen in streaming sul suo sito, www.mkoe.at. I partecipanti saranno il vescovo cattolico di Linz, mons. Manfred Scheuer, il sovrintendente evangelico di Linz, il pastore Gerold Lehner, e l’arciprete ortodosso, Alexander Lapin. Un quartetto del coro parrocchiale di Mauthausen sotto la direzione di Alfred Hochedlinger sarà responsabile della animazione musicale. “In quanto Chiese cristiane, è nostro compito commemorare le vittime della spietata tirannia nazista e non lasciarne svanire il ricordo”, ha sottolineato Josef Pumberger, segretario generale dell’Azione cattolica austriaca e membro del consiglio del Comitato di Mauthausen Austria. Per Pumberger la cerimonia della memoria della liberazione, con il tema “Destroyed Diversity”, “attira l’attenzione sulla diversità dei gruppi di vittime che sono state perseguitate, espulse, internate o assassinate dai nazionalsocialisti”. Il tema è sempre di attualità, rileva Pumberger: “La diversità è vita, il conformismo è morte, i prigionieri del campo di concentramento di Mauthausen e dei suoi campi satellite l’hanno sperimentato in prima persona “. Una processione attraverso gli spazi del campo di sterminio sarà ugualmente rilanciata in diretta da Orf III e dal sito del Comitato Mauthausen.