Diocesi: Vittorio Veneto, lunedì riapre a Conegliano la cappella dell’adorazione presso Casa Toniolo

La cappella dell’adorazione presso Casa Toniolo a Conegliano riapre, dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria, lunedì 17 maggio, con orario giornaliero 6-22, salvo nuove restrizioni. La riapertura avviene con una celebrazione eucaristica, alle 8, presieduta dal vicario generale della diocesi di Vittorio Veneto, mons. Martino Zagonel. Ogni martedì, alle 18, viene celebrata la messa di cui l’adorazione eucaristica è il prolungamento. Ogni venerdì, dalle 16 alle 17, ci sarà la presenza di un confessore.

“L’esperienza di questi mesi, segnata da chiusure e riaperture, ha evidenziato la necessità impellente di verificare nuovamente la disponibilità degli adoratori e l’organizzazione dei turni. Le difficoltà di questo periodo hanno segnato anche l’adorazione perpetua: durante la giornata ci sono dei tempi in cui ci sono parecchi adoratori e altri in cui la cappella rimane vuota”, si legge sul sito de “L’Azione”.