Rai Due: Sulla via di Damasco, domani puntata dedicata all’impegno per la tutela della “Casa comune”

Una trasmissione dedicata al grido della terra e dei popoli, svelando l’impegno di quanti, laici e religiosi, operano per invertire la rotta verso un’ecologia integrale. La propone domani, domenica 16 maggio, su Rai Due, alle 8.45, Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti). In studio, Cecilia Dall’Oglio, del Movimento cattolico globale per il clima, una rete di organizzazioni impegnata nella cura della “Casa comune”. Durante la puntata, la conduttrice Eva Crosetta racconterà anche la missione dei circoli “Laudato Si’”, a cominciare da quello di Assisi, con la voce dei protagonisti, uomini e donne guidati e ispirati da san Francesco. Contro la distruzione dell’ambiente, a seguire, la ricetta globale dell’economista di fama mondiale Jeffry Sachs per uno sviluppo sostenibile, possibile e senza emarginati. “La strada del cambiamento è possibile – ha detto Dall’Oglio – se anche noi ci mettiamo in gioco in una resistenza non violenta, attiva, se lo organizziamo il cambiamento. Se andiamo in ordine sparso, non sarà possibile. I problemi sono globali la realizzazione è locale”.