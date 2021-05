Spagna: Madrid, domani la Giornata diocesana dei missionari

Domani, in coincidenza con la solennità dell’Ascensione, il Consiglio diocesano delle missioni di Madrid promuove la Giornata diocesana dei missionari madrileni. Con il motto “Fratelli di tutti, fratelli nostri” la cattedrale di Santa María la Real de la Almudena accoglierà, alle 12, una celebrazione presieduta dal cardinale arcivescovo Carlos Osoro. Durante la messa, che rispetterà le misure anti contagio, il porporato darà il mandato ai missionari che partiranno per la missione nel 2021. La diocesi di Madrid conta, al momento, 575 missionari, distribuiti in 86 Paesi di missione: sono 217 laici, 175 religiose, 106 religiosi, 75 sacerdoti e 4 suore di clausura. Ce ne sono 194 in America Latina, 135 in Europa, 76 in America Centrale, 62 in Africa e Asia, 34 in America del Nord e 12 in Oceania. “Ci ricordate ogni giorno che la Chiesa non può chiudersi in se stessa”, scrive in un messaggio il cardinale.