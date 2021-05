Libri: Fondazione Terra Santa e Provincia S. Antonio dei Frati Minori, dal 20 maggio il Festival della resilienza 2021

Torna a Milano la seconda edizione del “Festival della resilienza. Autori, libri e incontri per resistere e ripartire”, iniziativa promossa da Fondazione Terra Santa e Provincia S. Antonio dei Frati Minori in collaborazione con Edizioni Terra Santa e Commissariato di Terra Santa del Nord Italia.

Dal 20 maggio al 24 giugno, il Chiostro del Convento di Sant’Angelo sarà la sede di sette incontri che vedranno protagonisti autori e ospiti di primo piano che con la loro opera letteraria e di pensiero possono aiutarci a ritrovare la fiducia e quell’ispirazione necessarie a riprendere in mano le nostre vite così duramente segnate da oltre un anno di pandemia.

Interverranno Marco Bonatti, Andrea Dall’Asta, Marika Ciaccia, Alessandro Cannavò, Chiara Carolei, don Mauro Leonardi, Carmelo Abbate, Stefano Tiozzo, Silvia Goggi, fratel Michael Davide Semeraro, Donatella Negri, Mario Lancisi, Diego Pretini, don Gabriele Scalmana, don Albino Bizzotto, padre Camillo Ripamonti, Chiara Tintori, Stefano Lampertico e don Virginio Colmegna.