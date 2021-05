Germania: Würzburg, festa per gli 800 anni del più antico monastero francescano

Si festeggeranno domenica e lunedì di Pentecoste gli 800 anni del primo nucleo francescano in Germania, che si stabilì nel 1221 a Würzburg, in Bassa Franconia: fu l’insediamento che divenne successivamente, nel 1249, il primo convento dell’ordine nelle terre germaniche. Oggi retto dai Frati minori il convento è un’oasi di pace e silenzio al centro della città. “È un lusso avere un giardino in mezzo alla città”, racconta fra Andreas Murk al portale della Chiesa tedesca katholisch.de. Non si sa con certezza se il giardino appartenesse al primo monastero, ma potrà accogliere i pochi ospiti che festeggeranno con i frati, per via delle restrizioni anti Covid. Nessun altro monastero francescano in Germania può contare una storia così lunga, con una missione incominciata quando San Francesco era ancora in vita. E, come dice Bernd Schmies, responsabile del Centro di ricerca francescana, “entro dieci anni stabilirono filiali in quasi tutte le città episcopali”. Schmies vede il segreto del successo dei francescani nell’esempio del fondatore dell’ordine, che andò dal popolo come predicatore itinerante e a contatto con la gente: “Non si sono ritirati dietro le mura del monastero, hanno vissuto in mezzo alla gente, a volte davanti alle città, con i lebbrosi, poveri come lo era la gente”. A Würzburg era il “Wöllrieder Hof”, la loro casa, aperta sempre ai poveri; questa tradizione è rimasta fino ad oggi. Ogni giorno circa 20 persone bisognose prendono un pasto nel monastero. Fra Ludwig Moschel li confeziona freschi ogni giorno. Nessuno deve mostrare un certificato di autorizzazione: è il progetto del “pane di Sant’Antonio”, anch’egli francescano. Da venti anni il monastero ha a disposizione un’autoambulanza con la quale i frati pattugliano il territorio per aiutare i senza fissa dimora.