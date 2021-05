A Sua immagine: oggi dialogo sugli Stati generali della Natalità con De Palo (Forum Famiglie). Domani focus sui 40 anni dall’attentato a Giovanni Paolo II

Nuovo appuntamento con “A Sua immagine-Insieme a Papa Francesco”, oggi alle 15.45, su Rai Uno. Di natalità e famiglia, parleranno in studio, Lorena Bianchetti, con i suoi ospiti, Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, che ha organizzato gli Stati generali della natalità, e Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Protagonisti della puntata, alcune famiglie che, nonostante la precarietà del lavoro, hanno deciso di “investire” sulla famiglia. A seguire “Le ragioni della speranza” con mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze sociali. La “Parola” sarà il tema su cui rifletteranno in modo personale e originale mons. Viganò e il conduttore Flavio Insinna. Luogo di incontro e confronto è la Casina Pio IV, capolavoro del Rinascimento, immerso nel verde dei Giardini Vaticani.

Domani, domenica 16, dalle 11.15 la puntata dedicata al 40° anniversario dell’attentato a San Giovanni Paolo II . Lorena Bianchetti ricostruirà ciò che è accaduto dandone anche una lettura spirituale con l’aiuto del giornalista Antonio Preziosi, autore del libro “Il Papa doveva morire”, e Fabio Zavattaro, già vaticanista del Tg1 e scrittore. Poi, le testimonianze di chi era presente: il fotografo Arturo Mari, per oltre 50 anni al servizio dei Papi, suor Letizia Giudici, la suora che bloccò Alì Agcà, e Giovanni Battista Doglietto, allievo del dottor Crucitti che operò il Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Alle 12, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.