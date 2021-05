Famiglia: De Palo (Forum), “grazie a Mattarella, Casellati e Draghi. Continuiamo l’impegno per costruire per le nuove generazioni un futuro migliore”

“I messaggi del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel rimarcare l’importanza e il ruolo essenziale svolto dalle famiglie e dai figli per assicurare un domani alla nostra società e quello avuto nel corso della pandemia di Covid-19, c’incoraggiano nel continuare a scommettere sulla possibilità di far ripartire la natalità in Italia e nell’impegno per costruire per le nuove generazioni un futuro migliore”. Lo dice il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in occasione della Giornata internazionale della famiglia. “Contestualmente, il nostro grazie va anche al presidente del Consiglio Mario Draghi, per le parole chiare e forti pronunciate durante la prima edizione degli Stati generali della natalità. Da ieri si è creata una situazione nuova e speriamo positivamente irreversibile nel Paese: tutti hanno compreso che la natalità è la nuova questione sociale”.