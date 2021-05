Formazione: Università europea di Roma, domani su Radio Onda Uer terza puntata delle trasmissioni dedicate al cantautore Christian Cappelluti

Il silenzio e la meditazione sono i temi della terza puntata della serie di trasmissioni dedicate al cantautore Christian Cappelluti su Radio Onda Uer, la web radio di Formazione integrale dell’Università europea di Roma. Il programma, a cura di Carlo Climati, sarà on line domani, domenica 16 maggio, alle 15, sulla pagina web di Radio Onda Uer.

“Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, era un giovane di profonda fede – si legge in una nota -. Amava prendere del tempo, nella sua vita, per dedicarsi alla meditazione, al silenzio, alla preghiera interiore. Tutta la sua arte, infatti, è caratterizzata da una forte dimensione spirituale, da un desiderio di infinito che traspare dai testi delle sue canzoni”.

La trasmissione di Radio Onda Uer, prosegue la nota, “vuole essere anche un’occasione per riscoprire il valore del silenzio nel mondo in cui viviamo. Un’opportunità per cercare di ritrovare la propria vita interiore. Anche Papa Francesco, nell’udienza del 28 aprile 2021, ha parlato della preghiera di meditazione, ricordando che ‘tutti abbiamo bisogno di meditare, di riflettere, di ritrovare noi stessi, è una dinamica umana’. ‘Meditare, per così dire, assomiglierebbe a fermarsi e fare un respiro nella vita”, ha detto il Papa”.

Il programma proporrà l’invito all’ascolto di una canzone di Christian e l’intervento di un ospite. Sarà Fabio Colagrande, giornalista di Radio Vaticana, a concludere la puntata con una sua riflessione. Sulla pagina web di Radio Onda Uer è possibile ascoltare e scaricare anche le precedenti trasmissioni dedicate a Christian Cappelluti: https://www.universitaeuropeadiroma.it/formazioneintegrale/radio-onda-uer/.