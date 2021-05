Spagna: Madrid, oggi la festa di Sant’Isidro. Card. Osoro, “un uomo come gli altri, che ha spalancato le porte della sua vita a Cristo”

“Sant’Isidro era un caro amico del Signore nella vita quotidiana della famiglia e del lavoro”. Il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro definisce così il santo patrono della città di Madrid, la cui festa si celebra oggi. Un “uomo come gli altri” che “ha spalancato le porte della sua vita e della sua famiglia a Gesù Cristo” e che ha fatto di quella famiglia “e del suo lavoro un’eloquente testimonianza di una fede vissuta nella quotidianità”.

Tre sono le tracce che rimangono a Madrid del santo patrono, precisa l’arcivescovo: “La preghiera, la sua vicinanza a tutti indistintamente e il suo amore per la giustizia e la misericordia”. E una è la sua eredità: “La famiglia cristiana ha vissuto per quello che è, una Chiesa domestica in cui cresce l’amore di Dio”.

I santi, ricorda il card. Osoro, “sono uomini come noi” con una “differenza unica”: “Hanno saputo accogliere l’amore di Dio e hanno dedicato la loro vita a donarlo agli altri”. Per questo “essere santo non è un privilegio di pochi, puoi esserlo anche tu”, dice il cardinale incoraggiando ad “accogliere il messaggio di sant’Isidro: ‘Abbiate fiducia nel Signore'”, che “allontana la paura di andare controcorrente” e “non delude mai”.

Il porporato presiederà stamattina, alle 11 e alle 12,30, due messe in onore del santo patrono.