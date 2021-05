Famiglia: Casellati, “spina dorsale del Paese, deve essere pilastro della ricostruzione”

“Le famiglie sono il primo e insostituibile nucleo di crescita e di formazione nella nostra società. Rappresentano da sempre la vera spina dorsale dell’Italia”. Lo dichiara il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata internazionale della famiglia, proclamata dall’Onu.

“Durante l’emergenza pandemica – osserva la seconda carica dello Stato – sono state un argine straordinario alla crisi ma hanno pagato un tributo altissimo in termini di limitazioni, disagi economici, sofferenze, nuove fragilità. Oggi devono essere i pilastri della ricostruzione del Paese”. “Dare a tutti l’opportunità di costruire un progetto di vita familiare dev’essere un imperativo categorico”, ammonisce Casellati. “Lavoro per le donne, certezze per i giovani, incentivi alla natalità, servizi sociali per l’infanzia: solo investendo su questi fronti – conclude il presidente del Senato – si potrà arrestare l’inverno demografico e costruire le basi per un futuro fatto di progresso, giustizia sociale, benessere”.