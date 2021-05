Coronavirus Covid-19: Cisf, il 20 maggio il webinar “L’elaborazione del lutto tra prima e seconda pandemia”.

“L’elaborazione del lutto tra prima e seconda pandemia”. È il tema del webinar (in diretta sui canali Facebook e YouTube del Cisf il prossimo 20 maggio, alle ore 21) che analizzerà l’impatto emotivo legato alla terribile esperienza del Covid che in molte famiglie ha comportato lutti e perdite. “Esperienza a maggior ragione traumatica perché nella nostra cultura già prima facevamo fatica ad affrontare il tema della morte – si legge in una nota -. Questa sorta di ‘questione in sospeso’ non favorisce una compiuta rielaborazione di questa emergenza, rendendo così più precario e instabile lo sforzo di reinvestire nel futuro. Si tratta di un nodo che non riguarda solo l’individuo, ma coinvolge le sue relazioni familiari e l’intera società, in maniera trasversale”. Francesco Belletti, direttore del Cisf, nel parlerà con le psicologhe Nicoletta Santilli Marcheggiani, Lucia Carli e Costanza Marzotto, con Cosetta Zanotti, autrice di letteratura per l’infanzia, storyteller e formatrice, e don Antonio Torresin, parroco di San Vito al Giambellino, Milano.