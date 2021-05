Striscia di Gaza: Unicef, ieri sera altri 8 bambini uccisi. “Una grave violazione”

Ieri sera, altri 8 bambini palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza. Il più piccolo aveva 4 anni, il più grande 15. È quanto fa sapere l’ufficio Unicef in Palestina in un comunicato diffuso oggi in cui si fa un aggiornamento sulla situazione della crisi in Medio Oriente. Dall’inizio dell’escalation 5 giorni fa, 40 bambini sono stati uccisi nella Striscia di Gaza e 2 in Israele. “Questi sono bambini. Questa è una grave violazione”, scrive l’Unicef. Decine di altri bambini sono stati feriti. Molti giovani palestinesi sono stati arrestati. 35 scuole nella Striscia di Gaza e 3 scuole in Israele sono state danneggiate dalle violenze. Gli attacchi alle scuole e alle strutture educative rappresentano una grave violazione contro i bambini.