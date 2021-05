Diocesi: Carpi, domani la festa del patrono di Mirandola, San Possidonio

La città e la parrocchia di Mirandola si apprestano a celebrare, domani, la festa del patrono San Possidonio. Tre i momenti celebrativi della giornata che coinvolgeranno molte componenti della società civile cittadina. Alle ore 9 in duomo sarà il vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, a presiedere la messa in onore del patrono che quest’anno coincide con l’importante solennità liturgica dell’Ascensione. “La sua presenza – afferma don Fabio Barbieri, parroco di Mirandola – ci ricorda che siamo chiesa nella Chiesa, parrocchia della diocesi, parte di una comunione più grande”. Saranno presenti il sindaco Alberto Greco e le autorità civili.

Nel pomeriggio alle ore 16 presso il centro pastorale di Via Posta si terrà l’incontro ecumenico, interreligioso e multiculturale, che si ripete dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Sarà un incontro tra uomini e donne che si riconoscono fratelli al di là delle distinzioni religiose. L’incontro ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mirandola.

Infine, il terzo appuntamento sarà alle 18.30 sempre in duomo, con la celebrazione della santa messa alla presenza delle associazioni di volontariato. “È un modo – sottolinea don Barbieri – per ringraziare il Signore per quanti si prodigano nell’aiuto concreto, nel soccorrere le fragilità, nel promuovere il territorio e le sue ricchezze. Sarà l’occasione per riscontrare quanto è ricca la nostra realtà sociale, quanta umanità bella e generosa ci circonda”.

Il settimanale “Notizie” ha dedicato un inserto speciale di quattro pagine a Mirandola e alla festa del Patrono San Possidonio 2021. È prevista una diffusione speciale del giornale nel corso delle celebrazioni di domenica 16 maggio. Tutte le celebrazioni e gli incontri si terranno nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19, con distanziamenti, sanificazioni ed evitando assembramenti.