Diocesi: Carpi, la festa del santo patrono San Bernardino da Siena sarà celebrata giovedì 20 maggio. Alle 20.30 la messa con il vescovo Castellucci

Mercoledì 19 maggio, vigilia della festa del patrono della città e diocesi di Carpi, saranno i canonici della cattedrale, in modo pubblico, ad accompagnare il busto reliquia di San Bernardino da Siena dalla chiesa intitolata al santo alla cattedrale attraverso le vie cittadine.

Dopo la preghiera del vespro, alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino da Siena, alle ore 17.15 partirà il corteo che nel percorso effettuerà alcune soste significative. La prima alla chiesa dell’Adorazione in via San Bernardino, per poi proseguire su corso Alberto Pio con tappa e momento di preghiera di fronte alla casa natale del beato Odoardo Focherini, quindi il cammino prosegue con una sosta successiva davanti al Municipio. Di lì, i canonici proseguiranno con la reliquia sostando alla lapide commemorativa dei 16 martiri trucidati nell’agosto del 1944, per terminare con l’arrivo in cattedrale. Qui il busto reliquia del santo patrono resterà esposto per la preghiera dei fedeli.

Nel più rigoroso rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia i fedeli che lo desiderano potranno sostare in corrispondenza delle tappe previste nel percorso per unirsi alla preghiera, senza creare assembramenti, mantenendo i distanziamenti come previsto dalle norme vigenti in materia di protocolli anti covid-19.

Giovedì 20 maggio alle ore 20.30 il vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, presiederà la messa pontificale in cattedrale, nel corso della quale sarà conferito il ministero dell’accolitato ai due seminaristi Francesco Cavazzuti e Davide Lovascio.

In considerazione della capienza limitata della cattedrale per consentire ad un maggior numero di fedeli di seguire la celebrazione in onore del patrono di Carpi è prevista la trasmissione in diretta alle ore 20.30 su Tvqui (canale 19 ddt o in streaming www.tvqui.it).