Pace: vescovi campani, “chiediamo con forza al Governo e al Parlamento che l’Italia ratifichi subito il Trattato di proibizione delle armi nucleari”

“‘Alla fine dei giorni’ il Signore ‘sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra’ (Is 2,1.4). Dobbiamo acquisire la convinzione del profeta e impegnarci a fondo contro la macchina bellica e l’industria – purtroppo sempre fiorente – delle armi, perché una volta costruite queste devono sparare o esplodere, altrimenti non le comprerebbe più nessuno”. Lo scrivono i vescovi della Campania, nell’appello “Non impareranno più l’arte della guerra”, rivolto al Governo e al Parlamento affinché l’Italia ratifichi il Trattato di proibizione delle armi nucleari.

Il 22 gennaio 2021 il Trattato di proibizione delle armi nucleari (votato all’Onu nel luglio 2017 da centoventidue Paesi) ha assunto valore vincolante per tutti gli Stati che l’hanno sottoscritto, ricorda la Conferenza episcopale campana. In forza di ciò, “in quegli stessi Stati sono ormai illegali l’uso, lo sviluppo, l’effettuazione di test, la produzione, la fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, l’immagazzinamento, l’installazione o il dispiegamento di armi nucleari”.

“L’Italia, che non sottoscrisse allora il Trattato, potrebbe ratificarlo adesso: al momento, però, tutto tace nelle nostre istituzioni governative, mentre invece ci s’impegna ad acquistare nuovi cacciabombardieri per una spesa complessiva di oltre 14 miliardi – denunciano i vescovi campani -. A Hiroshima, il 24 novembre 2019, Papa Francesco affermò che ‘l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune’. È perciò ‘immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche. Saremo giudicati per questo’”. Poche settimane or sono, il giorno di Pasqua, proseguono i presuli, “lo stesso Pontefice ha ribadito che il vero ‘scandalo’, nell’odierno contesto internazionale, in un tempo in cui la crisi falcia milioni di persone e molti di più ne getta in povertà, sta nel fatto che ‘non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari’”.

Di qui l’appello: “Unendo perciò la nostra voce a molte altre, chiediamo con forza al Governo e al Parlamento che l’Italia ratifichi subito il Trattato di proibizione delle armi nucleari, receda dall’acquisto di nuove armi e impieghi diversamente le energie che ora investe nella loro fabbricazione, nella convinzione che la pace ‘non si riduce a un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento d’un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini’”, come scriveva Paolo VI, nell’enciclica “Populorum Progressio”, al numero 76. I vescovi della Campania lanciano questo appello oggi, 15 maggio, nel 130° anniversario della pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum.