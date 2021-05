Coronavirus Covid-19: Coldiretti, prime vaccinazioni sui luoghi di lavoro. Si inizia da due cantine di Benevento

Le prime vaccinazioni sui luoghi di lavoro partono da due cantine indicate dalla Coldiretti alla struttura di supporto del commissario straordinario all’Emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo. L’appuntamento con le prime somministrazioni ad agricoltori e dipendenti è a partire dalle ore 9 di domani, domenica 16 maggio, nella cooperativa Cantina di Solopaca in via Bebiana 44 a Solopaca (Benevento) e nella cantina della cooperativa La Guardiense in località Santa Lucia 104/105, a Guardia Sanframondi (Benevento). “Iniziare dal settore del vino – si legge in una nota della Coldiretti – ha un valore simbolico per un Paese come l’Italia che è leader mondiale nella produzione e nelle esportazioni che sono state duramente colpite dalle chiusure della ristorazione in Italia e all’estero”. Una opportunità resa possibile dalla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive che ha visto la Coldiretti protagonista a tutela della salute dei propri dipendenti e associati su tutto il territorio nazionale.