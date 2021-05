Giornata comunicazioni sociali: Altamura–Gravina–Acquaviva delle Fonti, oggi la diocesi propone un webinar con mons. Ricchiuti e varie testimonianze

“Vieni e vedi: comunicare incontrando le persone come e dove sono”. Si intitola così l’appuntamento formativo promosso oggi pomeriggio (alle 17) dall’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, in programma alla vigilia della 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Al webinar targato Udcs – si legge in un comunicato della diocesi – prenderanno la parola mons. Giovanni Ricchiuti; don Giuseppe Loizzo, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali, e le testimonianze di realtà nazionali e locali che operano nel campo della comunicazione, tra cui il Sir, Radio Altamura 1 e TeleMajg. A moderare il dibattito – che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi – sarà il giornalista Michele Laddaga. “Accogliere l’invito del Santo Padre” ed “andare a vedere”, accendere i riflettori sul delicato lavoro svolto quotidianamente da tutti gli operatori della comunicazione, sulla loro etica e sulle loro responsabilità in quella continua, e spesso complessa, ricerca della verità. Queste – scrive la diocesi – le finalità del pomeriggio formativo durante il quale ci sarà la possibilità di “andare a bussare virtualmente alle porte di redazioni giornalistiche, di andare a scoprire i loro mondi, l’autenticità e l’originalità del loro operato”.