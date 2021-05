Spagna: Cee, domenica 30 maggio la Giornata pro Orantibus “La vita contemplativa, vicina a Dio e al dolore del mondo”

“La vita contemplativa, vicina a Dio e al dolore del mondo” è il motto della Giornata pro Orantibus di quest’anno, che la Chiesa spagnola celebra nella solennità della Santissima Trinità, il 30 maggio. I vescovi della Commissione episcopale per la vita consacrata della Conferenza episcopale spagnola (Cee), organizzatori di questa Giornata, ricordano nel messaggio che “questo è un anno in più, ma non un anno qualsiasi. Stiamo attraversando una situazione globale che ha fortemente sconvolto le nostre vite”. Per questo, i presuli sottolineano l’importanza della vita contemplativa “che soffre quando il mondo soffre perché il suo appartarsi dal mondo per cercare Dio è uno dei modi più belli per avvicinarlo attraverso di Lui”.