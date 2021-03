Norvegia: Trondheim, la diocesi acquista sei auto elettriche per i sacerdoti. Don Vold (economo), “prendiamo sul serio le sfide ambientali”

La diocesi norvegese di Trondheim ha fatto un altro passo nella sua transizione verde e sei sacerdoti hanno avuto un’auto elettrica Hyundai Kona. È il sito della Chiesa cattolica in Norvegia a mostrare le foto dei sacerdoti sorridenti a fianco delle nuove auto “Laudato si’”, come sono state chiamate. “La scelta di acquistare auto ecologiche è stata in realtà abbastanza semplice”, vantaggiosa rispetto alle emissioni, ma anche motivo di risparmio, ha dichiarato l’economo diocesano don Albert Vold, perché le auto verdi hanno ad esempio sconti sui biglietti dei traghetti e pedaggi ridotti, nonché incentivi statali per l’acquisto. Per don Vold l’acquisto di auto elettriche “è un segnale che prendiamo sul serio le sfide ambientali”. La scelta specifica sul tipo di auto da acquistare è stata fatta dopo un’analisi dei modelli disponibili da parte di un gruppetto di tre sacerdoti: la Kona ha superato la selezione per diversi motivi non ultimo per l’autonomia di circa 480 km della batteria, il che è importante dato che le distanze tra le parrocchie sono notevoli. Il vescovo Erik Varden ha benedetto le auto e pregato per i sacerdoti davanti alla cattedrale di St. OIav (nella foto). Altre due auto elettriche, per rinnovare completamente il parco macchine dei sacerdoti della diocesi, arriveranno nel 2022. A sostenere le spese ha contribuito anche Bonifatiuswerk, organizzazione tedesca a sostegno della Chiesa nella diaspora. “Senza il loro instancabile supporto, assistenza e aiuto, questo non sarebbe stato possibile”, ha aggiunto don Vold.