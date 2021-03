Eurostat: nascite nell’Ue, il calo continua. Tassi di fertilità più bassi a Malta, Spagna e Italia. Bene Francia e Romania

“Nel 2019, 4,17 milioni di bambini sono nati nell’Unione europea, continuando una tendenza al ribasso iniziata dopo il 2008, quando erano nati 4,68 milioni di bambini”. Il trend negativo della demografia europea è rimarcato da un’indagine pubblicata oggi da Eurostat. “Il tasso di fertilità totale si è attestato a 1,53 nascite per donna nell’Ue nel 2019 (ultimi dati disponibili – ndr), una piccola diminuzione rispetto al suo recente picco nel 2016 (1,57), ma un aumento rispetto al 2001 (1,43)”. Il più alto tasso di fertilità totale dall’inizio di serie storiche comparabili è stato nel 2008, quindi nel 2010 e 2016 (1,57), oscillando tra 1,51 e 1,57. Nel 2019, la Francia (1,86 nati vivi per donna) era lo Stato membro con il più alto tasso di fertilità totale nell’Ue, seguita da Romania (1,77), Cechia, Irlanda e Svezia (tutte e tre 1,71) e Danimarca (1,70). “Al contrario, i tassi di fertilità più bassi sono stati osservati a Malta (1,14 nascite per donna), Spagna (1,23), Italia (1,27), Cipro (1,33), Grecia e Lussemburgo (entrambe 1,34)”.