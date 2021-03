Diocesi: Oppido-Palmi, giovedì mons. Milito presiede la celebrazione con professione perpetua di 4 sacerdoti della “Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori”

Nella solennità dell’Annunciazione del Signore, quattro sacerdoti della comunità “Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori”, fondata da don Nino Larocca, pronunceranno giovedì 25 marzo, nella chiesa cattedrale santuario di Oppido Mamertina, la professione perpetua, durante la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano, mons. Francesco Milito.

Si tratta di don Nino Larocca, don Antonio Colosimo, don Giuseppe Mammolenti e don Emilio Sponton che, dopo aver professato i voti religiosi temporanei di povertà, castità e obbedienza per un periodo di tre anni (2018-2021) sceglieranno definitivamente “l’attuazione ecclesiale del progetto di Dio su di loro a beneficio della Chiesa stessa”.

La realtà “Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori” (Pomrc), eretta con decreto vescovile ad associazione clericale pubblica di fedeli nel 2017 da mons. Milito, alla presenza del card. Odilo Pedro Scherer, arcivescovo metropolita di San Paolo del Brasile, in vista di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano, ha identità e carisma propri con Nostra Signora Aparecida, quale Madre, Regina e patrona principale della Pomrc e “vuole essere – spiega una nota – il segno e lo strumento della forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto”.

La celebrazione, che avrà inizio alle 10, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi.