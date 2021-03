Coronavirus Covid-19: Cavaliere (Sifo) su somministrazione monoclonali, “nuova importante arma contro il virus”

“Gli anticorpi monoclonali sono una nuova importante arma farmacologica del Ssn nella lotta contro il virus”, sostiene Arturo Cavaliere, presidente nazionale Società italiana di farmacia ospedaliera e dei Servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo) che ha accolto con grande soddisfazione la diffusione dei protocolli e l’arrivo nelle farmacie ospedaliere italiane dei primi farmaci a base di anticorpi monoclonali (Mab). Oggi all’Istituto per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma prende il via la somministrazione endovenosa degli anticorpi monoclonali. “Uno strumento in più – osserva Cavaliere – che si affianca alle norme di prevenzione e ai vaccini per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che dal febbraio 2020 sta mettendo il nostro Paese e tutto il mondo in una situazione di incertezza sociale e di pressione sanitaria senza precedenti”.

La somministrazione dei monoclonali anti-Sars-CoV-2 “verrà realizzata in strutture specifiche autorizzate dalle regioni come indicato dai singoli protocolli regionali – si legge in un comunicato della Sifo -: le strutture dovranno prendere in carico il paziente (sia quello identificato a domicilio che in pronto soccorso) e gestirne in sicurezza, continuità e corretto follow up i percorsi terapeutici”. “La gestione logistica dei prodotti è analoga a quella di altri Mab, con conservazione non particolarmente complessa – sottolinea ancora Cavaliere -. Siamo certi che il Ssn saprà rispondere a questa nuova importante tappa della lotta al Sars-Cov-2 con precisione, efficacia e puntualità”. Ai farmacisti ospedalieri il compito di essere “colonna portante insieme agli specialisti sia della gestione complessiva degli anticorpi monoclonali e del Registro Aifa, che del meccanismo di farmacovigilanza, raccordandosi con le reti regionali, fornendo tempestivamente tutti i dati e gli elementi necessari per assicurare una gestione corretta e sicura dei farmaci”.