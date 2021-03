Yemen: Oxfam, “attesi oltre 400mila sfollati nelle prossime settimane e impennata di contagi da Covid-19”

“A sei anni esatti dall’inizio del conflitto, uno dei più sanguinosi della storia recente con circa 250 mila vittime, lo Yemen è preda di una vera catastrofe umanitaria”. Lo denuncia Oxfam, riprendendo la dichiarazione delle Nazioni Unite, secondo cui nel Paese è in corso la più grave carestia mai vista negli ultimi decenni nel mondo, con oltre 16 milioni di persone senza cibo e più di 2,2 milioni di bambini che potrebbero essere colpiti da grave malnutrizione nel 2021. “L’inasprimento del conflitto in tutte le principali città del Paese, ma soprattutto a Marib (a 200 km dalla capitale Sana’a), costringerà oltre 400mila persone a fuggire dai combattimenti nelle prossime settimane – segnala l’ong -. Una seconda ondata di Covid-19 ha fatto registrare da inizio marzo un aumento dei contagi 22 volte superiore rispetto a febbraio, mentre la reale diffusione del virus in un paese distrutto è impossibile da quantificare”.

Da Oxfam un appello alla comunità internazionale perché “agisca sulle parti in conflitto per arrivare ad una pace immediata, aumentando i fondi per sostenere la risposta umanitaria (al momento finanziata solo al 50%)”. “Nella conferenza sulla crisi dei Paesi donatori di inizio marzo, sono stati stanziati circa 1,7 miliardi di dollari in meno rispetto al 2020, con l’Italia che ha mantenuto il suo contributo fermo a soli 5 milioni di euro”.