Diocesi: Trapani, oggi ultimo incontro online dei “Martedì della Speranza” sulla “Fratelli tutti”

Ultimo appuntamento stasera, alle 21, con le riflessioni sull’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, in diretta sui canali Facebook e Youtube della diocesi di Trapani, nell’ambito dei “martedì della speranza”.

A presentare le linee degli ultimi capitoli del documento pontificio saranno Pina Piazza, presidentessa diocesana di Azione Cattolica, e Silvia Fonte, direttrice dell’ufficio diocesano per le missioni. A dare “carne” alle parole del Papa, anche questa volta le testimonianze concrete. Stasera interverranno Salvatore Manuguerra, fratello di Anna, la donna vittima di femminicidio nella frazione di Nubia, e don Mario Cornioli, “Abuna Mario”, prete fidei donum in servizio al patriarcato di Gerusalemme e parroco ad Amman in Giordania. Si collegherà dalla sua parrocchia di Jabal dove ha aperto la pizzeria solidale di “Mar Yousef’s pizza”, per dare un mestiere a rifugiati iracheni della Piana di Ninive, e l’atelier “Rafedin – Made by Iraqi Girls”, dove lavorano venti ragazze cristiane irachene, costrette a fuggire dalla violenza scoppiata nel loro Paese. Le conclusioni saranno affidate al vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli. Modera la responsabile dell’Ufficio comunicazione diocesano, Lilli Genco.