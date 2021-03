Funerali padre Salvini: Mattarella, “ha arrecato un rilevante contributo al livello culturale della società italiana”

“Reverendissimo padre, ho appreso la triste notizia della morte di padre Giampaolo Salvini e ne sono addolorato. L’ho conosciuto e incontrato numerose volte. Ne ho letto tanti scritti. L’ho costantemente ammirato per la profondità delle riflessioni, per la sua grande cultura, per la capacità di far intendere il senso della vita e di avvicinare alla dimensione spirituale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio di cordoglio inviato a padre Arturo Sosa Abascal, preposito generale della Compagnia di Gesù, in occasione delle esequie di p. GianPaolo Salvini, direttore de La Civiltà Cattolica dal 1985 al 2011, morto domenica scorsa, celebrate oggi nella chiesa di Santo Spirito in Sassia.

“Nelle occasioni di incontro – si legge ancora nel messaggio del capo dello Stato – ne ho anche apprezzato l’equilibrio e la garbata ironia con cui era capace di accompagnare anche le considerazioni impegnative. Il mio profondo cordoglio è motivato anche dalla riconoscenza per il rilevante contributo che padre Salvini ha arrecato al livello culturale della società italiana, particolarmente nei numerosi anni della direzione de La Civiltà Cattolica”. “Desidero esprimere – conclude Mattarella – le mie condoglianze e la mia vicinanza alla compagnia di Gesù nel ricordo di padre Salvini”.