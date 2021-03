Tv2000: “Questa è vita!”, da domani torna in onda con le storie di chi durante la pandemia ha aiutato gli altri a ricominciare

Torna su Tv2000 lo show “Questa è vita!”, condotto da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra, in onda da mercoledì 24 marzo, alle 21.40. “Questo è tempo di costruttori”, ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il programma nella nuova edizione celebra proprio i costruttori della rinascita, coloro i quali soprattutto nel corso della pandemia offrono agli altri un aiuto per ricominciare. Ad accompagnare le storie, anche quest’anno, padrini e madrine d’eccezione del mondo della musica, del giornalismo, dello spettacolo, della scrittura. Ospiti della prima puntata: Roby Facchinetti, Paolo Belli e Paola Saluzzi. E c’è anche un videomessaggio di Vasco Rossi.

Facchinetti è padrino di Antonio Barracano, l’infermiere pianista che vaccina gli anziani di Bacoli (Napoli). Durante la puntata Roby canta “Rinascerò, rinascerai” la canzone scritta per Bergamo in pieno lockdown e ricorda l’amico e batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, che aveva scritto il testo della canzone. Paolo Belli è invece padrino di Mattia Villardita, un ragazzo di 27 anni di Savona che vestito da Spiderman allieta i bambini malati degli ospedali liguri. Mattia è stato insignito dell’onorificenza al merito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Paola Saluzzi è, infine, la madrina di suor Claudia Himenez, alias Hermana Claudia, la prima suora a sbarcare sul social Tik Tok, dove raccoglie centinaia di migliaia di visualizzazioni con le sue preghiere e i suoi balli.