Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi la seconda meditazione per i “Tredici martedì” dedicata all'”accoglienza”

Oggi, martedì 23 marzo, la seconda meditazione del percorso dei “Tredici martedì”, la caratteristica devozione antoniana che per 13 settimane ci prepara spiritualmente alla Festa del Santo, è affidata a padre Andrea Vaona, che, si legge in una nota dei frati della basilica del Santo, a Padova, “ci aiuta a riflettere sull’esperienza dell’accoglienza vissuta da Antonio. Prima accolto nella famiglia francescana con un suo progetto di martirio e poi, dopo il suo naufragio in Sicilia, accolto da persone sconosciute, animate da una Parola di Dio più ‘vissuta’ che ‘studiata’”.

Antonio “si lascia accogliere da queste persone e la Parola di Dio, tanto studiata anni prima, diventa anche per lui occasione di vita vissuta e lo prenderà per mano per accompagnarlo in un viaggio che Antonio non poteva immaginare: percorrerà migliaia di chilometri e incontrerà milioni di cuori… persino dopo la morte!”.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica del Santo, oggi alle ore 18, si potrà seguire la santa Messa in diretta streaming dalla Tomba del Santo. Alla fine della celebrazione i frati reciteranno la Tredicina.

Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.