Fratelli tutti: Uisg, il 24 e 26 marzo due iniziative on line

“Dare voce ai numerosi percorsi di speranza avviati dalle religiose di tutto il mondo”. È questo l’obiettivo di due appuntamenti promossi dalla Uisg (Unione internazionale superiore generali), sulla scorta dell’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco. Si comincia mercoledì 24 marzo, con una giornata di riflessione e partecipazione online sul tema #YouAreMySister. La campagna “You Are My Sister” – spiegano le religiose in una nota – “vuole dare visibilità all’impegno delle suore nel mondo per accompagnare e sostenere le popolazioni più vulnerabili e marginalizzate dall’attuale crisi pandemica”. Da venerdì 26 marzo al via “SistersEmpowering Women – Un posto a tavola nello spirito di Fratelli Tutti”, un ciclo di sette incontri, trasmessi in diretta streaming su YouTube. Relatrici del primo appuntamento dedicato al tema della sinodalità: suor Nathalie Becquart, sotto segretaria del Sinodo dei vescovi; Suor Gloria Liliana Franco Echeverri, presidente della Confederazione latino-americana dei religiosi (Clar). A moderare l’incontro sarà l’ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede, Elisabeth Beton Delègue. “Il termine sinodalità – dichiara suor Patricia Murray, segretaria esecutiva della Uisg –, per il quale lo studio effettuato nel 2018 dalla Commissione Teologica internazionale ha chiesto un’attenta riflessione teologica, è un segno di qualcosa di nuovo che viene maturando nella coscienza ecclesiale a partire dal Magistero del Vaticano II. È questa capacità di camminare insieme, come Chiesa in uscita, che permette di uscire dall’egocentrismo e rivitalizzare le comunità, aprendo la strada a una nuova energia missionaria che coinvolga tutto il popolo di Dio”.