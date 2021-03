Denatalità in Europa: Bassi (Fafce) al Sir, “l’inverno demografico viene dal Sud. Necessario investire nella famiglia”

Vincenzo Bassi (Photo SIR/Marco Calvarese)

“Questa volta, l’inverno viene dal Sud: è l’inverno demografico che colpisce in primis i Paesi dell’Europa meridionale. Non smetteremo di denunciare l’immobilismo su questo tema, a tutti i livelli”. Vincenzo Bassi, presidente della Fafce, Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa, commenta per il Sir i dati diffusi oggi da Eurostat sulle nascite in Europa, in forte calo. “Spesso si dice che la questione del numero dei figli dipenda da scelte strettamente personali e che sia soprattutto una scelta delle donne. Ma siamo sicuri – commenta Bassi – che questa scelta sia fatta in maniera pienamente libera? Quanti sono i fattori che l’influenzano oggigiorno in Europa la scelta di avere dei figli? Quali e quanti sono gli ostacoli alla libertà di generare?”. Il presidente argomenta: “Sono domande molto serie che tutti dobbiamo porci. Come ribadito nel comune documento di riflessione Fafce-Comece, è urgente prendere coscienza della gravità del declino demografico in Europa e della necessità dell’equilibrio intergenerazionale”. Perciò, conclude, “occorre investire nella famiglia. In effetti, pensare ai giovani significa anche donare loro la vita, offrendo un futuro e una società migliore ai nostri figli”.