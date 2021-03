“A nome mio personale e del patriarcato di Venezia mi felicito per la sua recente nomina alla guida della comunità ebraica di Venezia che, da sempre, è presenza viva e preziosa per la nostra città. Auspico si possano costruire insieme percorsi virtuosi che accrescano la reciproca conoscenza, stima ed amicizia”. Lo scrive il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in un messaggio di felicitazioni a Dario Calimani, recentemente eletto presidente della Comunità ebraica veneziana.