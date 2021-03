Spiritualità: Accademia Alfonsiana, domani una giornata di studio on line su de Liguori nel 150° della sua proclamazione come Doctor Ecclesiae

Domani, mercoledì 24 marzo, in occasione del 150° anniversario della proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori Doctor Ecclesiae, si terrà una giornata di studio, promossa dall’Accademia Alfonsiana. L’attività è organizzata in ottemperanza alle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Teams (canale “Studenti”) e sul canale YouTube dell’Accademia Alfonsiana.

La giornata inizierà alle ore 9 con il benvenuto di padre Michael Brehl, superiore generale della Congregazione del Santissimo Redentore e moderatore generale dell’Accademia Alfonsiana. Seguiranno alle 9:15, gli interventi di Alfonso V. Amarante, preside dell’Academia Alfonsiana, e alle 9:45 di Marciano Vidal, professore emerito della Universidad Pontificia Comillas e direttore dell’Instituto Superior de Ciencias Morales di Madrid. Vidal parlerà de “La morale alfonsiana. Un bilancio della lettura storica”. Alle ore 11 Raphael Gallagher, già professore dell’Accademia Alfonsiana, tratterà il tema “Il rapporto tra la grazia e la coscienza nel processo di discernimento morale in sant’Alfonso”; alle ore 11.30 Sabatino Majorano, professore emerito dell’Accademia, discuterà de “L’attualità della proposta morale di sant’Alfonso”. Alle ore 12 chiuderà la giornata padre Andrzej S. Wodka, attuale presidente dell’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche.