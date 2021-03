Diocesi: Spoleto-Norcia, progetto Caritas “Job Placement”. Avvio tirocini per facilitare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro

Prende avvio la terza ed ultima annualità del progetto “Job Placement” proposto dalla Caritas diocesana di Spoleto-Norcia con l’obiettivo di “facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. Si è alla ricerca di 22 giovani inoccupati, dai 18 ai 30 anni, “che vogliano intraprendere un percorso di formazione per l’avvio al mondo del lavoro”, spiega Caritas. È possibile presentare la candidatura, entro il 30 marzo, presso la propria parrocchia di residenza. “Dopo un periodo di formazione, per alcuni dei profili selezionati è previsto un tirocinio trimestrale con indennità di rimborso pari a 650 euro mensili. Per tutto il percorso, i ragazzi avranno un referente/tutor della Caritas. La formazione è garantita da alcune figure professionali della Gi Gropu Italia, agenzia specializzata nel mercato del lavoro, nella ricerca e nella selezione del personale”.

“Questo progetto – afferma il direttore della Caritas diocesana don Edoardo Rossi – lo realizziamo grazie ai fondi della Conferenza episcopale italiana. Abbiamo sentito varie realtà imprenditoriale del territorio della nostra diocesi che ci hanno manifestato le loro esigenze. E allora siamo alla ricerca di figure specifiche: magazziniere, tecnico alimentare, manutentore del verde, saldatore qualificato e tecnico moda e magazziniere-mulettista. Abbiamo già incontrato i referenti delle Pievanie e i sacerdoti responsabili delle Caritas di ogni zona della diocesi per illustrare il progetto. Con questo progetto vogliamo mostrare ancora una volta la nostra attenzione a tutti i giovani della nostra diocesi e al mondo del lavoro”.

Per maggiori info: 0743 220485 / 3534058960 – caritaspolavoro@gmail.com.