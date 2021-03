Diocesi: Rossano, al via il progetto “Caritas, insieme per il tuo futuro. Ridiamo dignità attraverso il lavoro”

Al via le candidature per il progetto della Caritas diocesana di Rossano – Cariati: “Caritas, insieme per il tuo futuro. Ridiamo dignità attraverso il lavoro”. Ne dà notizia una nota stampa diocesana, nella quale si spiega che “attraverso questo progetto, realizzato con il sostegno dei fondi 8 per mille delle CEI, la Caritas vuole, come per sua natura, farsi vicina alle fragilità delle persone e del territorio portando avanti sempre e con non poche difficoltà, la sua funzione pastorale: accompagnare affinché si possa uscire dalle tante forme di povertà attraverso un’azione pedagogica”. La Caritas rossanese intende “superare la logica del puro assistenzialismo ed innescare processi di cambiamento culturale che favoriscano prospettive sostenibili nel tempo garantendo la dignità stessa di chi, per via, non solo della pandemia, non riesce ad arrivare a fine mese”. Il progetto – si legge ancora – è nato “partendo da un’attenta analisi del contesto territoriale. Si è cercato, infatti, di individuare quali settori dell’economia locale offrono, ad oggi, maggiori opportunità lavorative”. La scelta della Caritas diocesana è ricaduta sul settore agricolo, “con l’attivazione di due corsi di formazione – operatore per la potatura e l’innesto e manutentore del verde – accompagnati da un periodo di tirocinio retribuito di 6 mesi nelle aziende partner”. Il progetto “non vuole limitarsi in un’azione di aiuto e di qualificazione lavorativa rivolta soltanto a persone disoccupate e in grave difficoltà ma, vuole essere anche da sprono per le tante aziende che soffrono la situazione economica emersa in questo ultimo anno”. Potranno candidarsi al progetto tutte le persone maggiorenni e disoccupate, iscritte al centro per l’impiego e in cerca di lavoro, inviando la domanda, corredata dei documenti necessari fino alle 12.00 del 17 Aprile 2021 sulla piattaforma Caritas ( www.operacaritas.it ).