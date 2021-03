Coronavirus Covid-19: Ugci Terni, webinar su “Diritto, missione, emergenza sanitaria: Chiesa al tempo di Sars-CoV-2” e Premio Donna 2021

L’Unione giuristi cattolici italiani di Terni propone un webinar dedicato al tema “Diritto, missione, emergenza sanitaria: la Chiesa al tempo di Sars-CoV-2”. Il webinar sarà trasmesso stasera, martedì 23 marzo, alle ore 19, su diverse piattaforme: pagina Facebook diocesi di Terni-Narni-Amelia, pagina Fb Unione giuristi cattolici provinciale di Terni, su Youtube canale della diocesi di Terni-Narni-Amelia, sul sito della diocesi. Tra i relatori: mons. Giuseppe Piemontese (vescovo di Terni-Narni-Amelia), Luca Castelli (docente di Diritto pubblico – Università di Perugia), Martina Pastorelli (giornalista), Ermanno Ventura (presidente Mcl Umbria), Diego Piergrossi (presidente Unione giuristi cattolici di Terni). L’incontro on line terminerà con la consegna del Premio Ugci Terni Donna 2021, targa conferita ogni anno dall’Unione giuristi locale “alla personalità femminile, umbra e non solo, che si è maggiormente distinta nei valori cristiani e di cittadinanza”.

Il premio quest’anno è assegnato alla giornalista Pastorelli con la seguente motivazione: “Alla dottoressa Martina Pastorelli che durante l’emergenza sanitaria ha, attraverso la sua rubrica telematica ‘La Chiesa che c’è’, raccolto con raffinata intelligenza e condiviso le iniziative che i singoli pastori in tutta Italia avevano ideato per essere vicini ai propri fedeli. Tale rubrica ha fatto conoscere l’opera ‘nascosta’ dei tanti preti, religiosi/e che quotidianamente si spendevano silenziosamente a sostegno della comunità, diffuso conforto e speranza tra i fedeli e offerto modelli concreti. Giornalista puntuale e sempre misurata, ha nella sua opera professionale dato testimonianza autentica di attaccamento e fedeltà ai valori cristiani e civici e costituito modello di figura femminile cattolica”.