Coronavirus Covid-19: 240 parlamentari scrivono ai 27 leader Ue. Vaccini per tutti: proteggere diritto alla vita e alla salute

“Il costo umano ed economico già pagato dalle nostre società a causa della pandemia è altissimo, e non fa che crescere di giorno in giorno”. Prosegue così il documento finora firmato da 240 fra eurodeputati e parlamentari nazionali dei Paesi dell’Unione europea, che si rivolge ai capi di Stato e di governo, riuniti, da giovedì in videoconferenza, per affrontare di nuovo gli aspetti dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica correlata alla pandemia da coronavirus. I deputati chiedono in sostanza di sospendere i brevetti sui vaccini. “Grandi somme di denaro pubblico sono alla base dell’innovazione nelle tecnologie per la risposta sanitaria al Covid-19. È nell’interesse collettivo lavorare in modo collaborativo per garantire una vaccinazione diffusa a livello globale il più rapidamente possibile, ed occorre rimuovere qualsiasi ostacolo”. I parlamentari aggiungono: “I leader dell’Unione europea dovrebbero riconsiderare urgentemente la loro posizione e sostenere la proposta di sospensione di alcune obbligazioni dell’Accordo Trips, al fine di proteggere i diritti alla vita, alla salute e a un tenore di vita adeguato”.