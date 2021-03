Diocesi: Padova, domani sera un incontro online sull’utilizzo di simboli e richiami religiosi

“Oltre le polemiche! Simboli e richiami religiosi oggi” è il tema di un incontro dibattito organizzato dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova, che andrà “in onda” domani alle 20.45 sul canale Youtube della diocesi di Padova e sui profili Facebook della stessa diocesi e del settimanale “La Difesa del popolo”.

“A partire dalle polemiche suscitate dal recente Festival di Sanremo – si legge in un comunicato – l’incontro vuole andare oltre le alzate di scudi – da qualsiasi parte provengano – per ragionare insieme ad alcuni ospiti qualificati sul contesto culturale attuale e sull’utilizzo di simboli e richiami religiosi oggi”. Di qui alcuni interrogativi: “Ci sono confini all’utilizzo di simboli religiosi? Che limite tra provocazione e scandalo? Quali ‘leggi’ governano alcune scelte comunicative specie nel mondo dell’arte e dello spettacolo? Quali provocazioni per il cristiano di fronte all’utilizzo ‘fuori contesto’ di simboli che richiamano alla fede?”.

Alla serata parteciperanno Enzo Pace, sociologo delle religioni; don Riccardo Battocchio, presidente dell’Associazione teologica italiana e rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma; Andrea Nante, storico dell’arte e direttore del Museo diocesano di Padova; Carlotta Ercolino, scrittrice, sceneggiatrice e autrice televisiva; Federico Soffiato, scultore e autore del progetto “La Madonna dell’acqua lurida”; Alessandro Gallo, musicista e voce della band di musica cristiana “i Reale”. Conduce Sara Melchiori.