Misericordie: un ciclo di video con le storie dei nuovi volontari

Un modo per dire “grazie” a tutti i volontari. La Confederazione nazionale delle Misericordie ha deciso di raccontare le storie di chi ha scelto di mettersi a disposizione degli altri, rispondendo all’appello della campagna “Gente al servizio della gente” che aveva l’obiettivo di accogliere nuovi volontari all’interno delle Misericordie Italiane.

In tanti hanno risposto all’invito e, per ringraziarli tutti, è stato prodotto un ciclo di video. Nelle brevi clip, che si potranno vedere sui canali social di Confederazione, saranno proposte le storie dei “nuovi arrivati”, giovani e meno giovani, tutti pronti a mettersi in gioco. La prima parte del ciclo si occuperà di chi già ha risposto all’appello, questo non significa che la campagna sia finita e non ci sia più bisogno di nuovi Fratelli e Sorelle. I due video conclusivi spiegheranno cosa fanno le Misericordie e come lo fanno, per far capire a tutti che esistono molte opportunità per dare il proprio contributo. “Ricordiamo che sono stati oltre 1650 volontari delle Misericordie impiegati durante la pandemia coordinati dal prezioso lavoro della Sala Operativa nazionale e di quelle regionali, che individuavano e razionalizzavano le risorse in campo – riferisce una nota -. Sono state oltre 400 le persone che hanno risposto all’appello del mese di novembre. Le porte delle Misericordie italiane sono sempre aperte per accogliere nuovi volontari”.