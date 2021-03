Dl Sostegni: Di Matteo (Mcl), “famiglia trattata come cenerentola, servono provvedimenti più incisivi per rilanciare il lavoro e contrastare le povertà”

“La nostra amara constatazione come Movimento cristiano lavoratori è, e rimane, che la famiglia continua ad essere la cenerentola delle politiche nazionali. Una situazione che purtroppo non registra miglioramenti neppure con l’ultimo decreto Sostegni, un provvedimento ancora troppo timido per dare un concreto aiuto alle famiglie italiane sulle cui spalle grava il peso enorme della crisi economica e sociale che attanaglia il Paese”. Lo afferma Antonio Di Matteo, presidente nazionale dell’Mcl, in una nota.

“Ora auspichiamo che in sede di conversione del decreto legge si approvino miglioramenti incisivi specie sul fronte del lavoro e del contrasto alle povertà, come segnalato ieri dal cardinale Gualtiero Bassetti in apertura del Consiglio permanente della Cei”, aggiunge Di Matteo. “Così come auspichiamo ulteriori provvedimenti di sostegno per ridare ossigeno alle famiglie italiane duramente provate non solo dalla pandemia ma da decenni di politiche fiscali e sociali disattente e lacunose”, conclude il presidente dell’Mcl.