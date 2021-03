Diocesi: Acli Roma, riapre online il cantiere “Generiamo lavORO”

Riparte a Roma il cantiere “Generiamo lavORO”, la quarta edizione del percorso nato con l’obiettivo di promuovere e rimettere al centro un lavoro dignitoso. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi e dalle Acli, in collaborazione con Cisl di Roma Capitale e Rieti, Ucid Roma, Confcooperative Roma, Azione Cattolica Roma, Centro Elis, Mcl Roma, Mlac Lazio e con il sostegno della Camera di Commercio di Roma. Si tratta di un itinerario formativo gratuito, che quest’anno si svolgerà completamente online tramite la piattaforma Zoom e che è rivolto ai giovani, tra i 18 e i 30 anni. Già aperte le iscrizioni: attraverso la mail generiamolavoro@gmail.com, o i numeri di telefono 06 57087038 o 342 0720415.

Il percorso prenderà avvio con un momento di preghiera e riflessione che quest’anno avverrà con una Via Crucis, proprio per simboleggiare la drammatica condizione del mondo del lavoro alle prese con gli effetti devastanti della pandemia. A presiederla sarà mons. Francesco Pesce, incaricato dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi; è in programma venerdì 26 marzo, alle 18.30, e verrà trasmessa sulle pagine Facebook delle Acli di Roma dell’Ufficio diocesano. Il primo incontro di “Generiamo LavORO” è previsto per lunedì 12 aprile, dalle 16 alle 18, e avrà come tema “Il valore del lavoro”.

Negli incontri successivi, che avranno cadenza settimanale, si svolgeranno webinar, laboratori, testimonianze di successo, e focus group ideati per aiutare i giovani ad affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro professionale. La lente d’ingrandimento è puntata sull’esplorazione del proprio potenziale (empowerment), sullo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills come saper lavorare in team, problem solving, capacità comunicative ed empatia) e sulle tecniche per scrivere un curriculum vitae efficace e affrontare brillantemente un colloquio di lavoro. Un’attenzione particolare è dedicata alle tematiche della libera iniziativa, sociale e imprenditoriale, tutele e diritti, sicurezza sul lavoro, cooperative e cooperazione. Al termine del percorso sarà rilasciato un kit personalizzato e sartoriale per ogni partecipante con un attestato di partecipazione, il curriculum vitae redatto professionalmente e il proprio portfolio delle competenze.