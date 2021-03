San Francesco di Paola: Ordine dei Minimi, ri rinnova la grafica de “La Voce del Santuario”

“Nel 605° anniversario della nascita di San Francesco di Paola, il periodico del santo paolano ‘La Voce del Santuario’ che da oltre sessant’anni racconta la vita, le opere e la devozione verso il patrono calabrese cambia grafica”. Ne da notizia una nota stampa della diocesi di Cosenza-Bisignano. “Una veste agile, con contenuti nuovi, per una nuova avventura al passo con i tempi e integrata con gli strumenti della comunicazione e le piattaforme social”. Diretto da alcuni anni da don Enzo Gabrieli, il giornale di san Francesco, si arricchisce annualmente del ricercato e atteso calendario che raggiunge migliaia di fedeli nel mondo.

“L’Ordine dei Minimi in quest’ultimo periodo caratterizzato dalla pandemia, in stretta collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi – si legge ancora – , ha tenuto aperte le porte del santuario ai tanti devoti con la ‘fantasia della comunicazione’ coinvolgendo nella proposta liturgia due tv regionali per la trasmissione in diretta della messa domenicale”. “Una svolta, quella voluta dai Padri Minimi – commenta il correttore provinciale e rettore del santuario, padre Francesco Trebisonda – finalizzata anche a un nuovo modo di raccontare la quotidianità del santuario per far arrivare la voce di San Francesco in tutto il mondo. Il primo centenario dell’elevazione della chiesa alla dignità di basilica va a coronare degnamente il glorioso passato di questi luoghi e va ad aprire anche una grande finestra sul futuro”. “Il 2021 – prosegue padre Trebisonda – è un anno importante e proprio per questo lo vogliamo inaugurare, proponendovi il nostro periodico con una rinnovata veste grafica e in un nuovo formato ricco di spunti e contenuti”.

A causa delle restrizioni Covid la rivista sarà presentata nel corso di un webinar venerdì 26 marzo alle 19 sulla Pagina Facebook del Santuario.